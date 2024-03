Токио, 26 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Компания Koei Tecmo, продюсер Ко Сибусава и студия Team Ninja разрабатывают новую экшн-игру по вселенной Romance of the Three Kingdoms. Об этом 26 октября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Сибусава выступил с соответствующим объявлением в рамках юбилейной трансляции Kou Shibusawa 40th Anniversary Program: Fall Campaign. Отметим, что Romance of the Three Kingdoms прочно ассоциируется у геймеров с жанром стратегий, тогда как компания Team Ninja известна прежде всего как создатель экшн-игр, таких, как Ninja Gaiden и Nioh.

Напомним, последняя игра серии Romance of the Three Kingdoms вышла в 27 января 2016 года на ПК, а также PlayStation 4, PlayStation 3 и Xbox One. Игры этой серии посвящены эпохе Троецарствия — историческому периоду древнего Китая.