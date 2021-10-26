София, , 19:15 — REGNUM Министерство здравоохранения Болгарии заключило ряд договоров со 162 медицинскими учреждениями и лабораториями по всей стране о проведении экспресс-тестов на антиген коронавируса COVID-19, сообщает 26 октября Болгарское национальное радио.

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По официальной информации, тестирование на коронавирус для граждан Болгарии является бесплатным, а основные расходы по проведению исследований несёт правительство Болгарии, но плата за эту процедуру взиматься будет.

«Соискателю необходимо заплатить исключительно за взятие пробы и административную работу, связанную с определением результатов», — говорится в заявлении болгарского Минздрава.

По предварительным данным, максимальная цена за сертификат о тестировании дойдёт до 10 левов (порядка пяти евро). Результат исследований буде действителен в течение двух дней.

Напомним, по состоянию на 26 октября количество граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составило 575 тыс. человек. Из них скончались 23 316 пациентов.

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