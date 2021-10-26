Зугдиди, Грузия, , 19:20 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в разгар пандемии коронавируса устроила грандиозное празднование в ресторане, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Екатерина Тикарадзе (в центре) Facebook.com/mohgovge

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Тикарадзе, совершающая рабочую поездку по Западной Грузии и проводящая встречи с местными врачами, в городе Зугдиди распорядилась открыть ранее закрытый из-за ситуации с коронавирусом ресторан и устроила в нём банкет с участием целых 80 человек.

Когда же журналисты попытались выяснить мнение министра о мерах по борьбе с распространением вируса, то они были жёстко выведены охраной из ресторана.

Напомним, что на сегодняшний день в Грузии выявлено почти 700 000 заболевших коронавирусом.