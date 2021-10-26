Москва, , 19:12 — REGNUM Загруженность дорог в Москве к вечеру вторника, 26 октября, достигла 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, вылетных магистралях и отдельных участках МКАД.

Заторы наблюдаются на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлёвской, Котельнической и Москворецкой набережных, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов и на других вылетных магистралях.

Ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 21:00, когда прогнозируется ослабление пробок до четырёх баллов.