Лондон, 26 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Британская рок-группа Travis поделились двумя ранее невыпущенными демоверсиями песен «Dear Diary» и «Last Train». Они в скором времени войдут в специальное издание третьего студийного альбома группы «The Invisible Band» 2001 года, который в декабре этого года отмечает свое 20-летие. Об этом сообщает портал NME.

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Анонсируя демоверсии песен в своих социальных сетях, солист группы Фрэнсис Хили рассказал: «Эти замечательные демо были одним из первых материалов, который мы написали во время альбомных сессий».

Предстоящее переиздание «The Invisible Band» будет включать ремастированную версию оригинального альбома, а также все би-сайды, наряду с дополнительным новым диском с живыми выступлениями и демо-записями.