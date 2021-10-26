Москва, , 19:05 — REGNUM Председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили вопросы взаимодействия, законодательные планы, а также работу над федеральным бюджетом на 2022−2024 годы.

Россия

Матвиенко отметила, что Совет Федерации готов к конструктивному взаимодействию с депутатами по решению текущих задач, которые ставят перед Федеральным Собранием президент России и граждане страны.

«Готовы совершенствовать механизмы взаимодействия, донастроить их — на уровне руководства палат, профильных комитетов», — цитирует Матвиенко сайт Совфеда.

Спикер Госдумы Володин рассказал о законодательной деятельности, уточнил, что уже в ближайшее время в Совфед поступят законы, принятые Государственной думой.

Среди ключевых законов он назвал закон о федеральном бюджете, а также бюджетообразующие законы.

По его словам, несмотря на возникающие разные точки зрения, палатам парламента удается обсуждать вопросы в конструктивном ключе.

«Нашу работу строим, исходя из принципа движения навстречу друг другу. Нам надо поддерживать диалог, мы представляем Федеральное Собрание, и самое главное, мы представляем граждан нашей страны», — отметил спикер Госдумы.

Читайте также: Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового созыва Госдумы