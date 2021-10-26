Вена, , 19:03 — REGNUM Мужчина с ножом совершил нападение на прохожих на одной из улиц улице австрийской столицы Вены, сообщает 26 октября Австрийское агентство печати.

Нож Nversia.ru

По предварительным данным, ранения получили четыре человека. Нападавший задержан полицейскими.

Правоохранители утверждают, что злоумышленник психически болен и исключают политический или религиозный мотив в его действиях. Сообщается, что нападение совершил 35-летний австриец.

Стоит отметить, что в Австрии 26 октября отмечается национальный праздник — день принятия после Второй мировой войны закона о постоянном нейтралитете страны.

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