Москва, 26 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Украина выдала России обвиняемого в крупном хищении бюджетных средств, предназначенных для выплат пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По данным российских правоохранителей, в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими фигурантами разработал криминальную схему, в рамках которой они вводили в заблуждение местных жителей, имевших право на материальную компенсацию за имущество, утраченное вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Мошенническим путём злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты из бюджета на общую сумму 29 миллионов рублей, отметили в МВД.

В 2012 году в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Один из участников преступной группы, гражданин России Игорь Шитый, скрылся от органов следствия на территории Украины, где проживает его родственник, после чего был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В результате оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый задержан и передан российским правоохранителям на пограничном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка».