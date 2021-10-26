Токио, , 18:57 — REGNUM Студия Polyphony Digital выпустила новую серию «дневника разработчиков» игры Gran Turismo 7, которая получила название Collector («Коллекционер»). Ролик был опубликован 26 октября на YouTube-канале Gran Turismo TV.

Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo Carscoops

Руководитель проекта Кадзунори Ямаути рассказал в новом видео об автомобилях, на которых можно будет ездить в игре. Отметим, что в Gran Turismo 7 их будет более 400.

Напомним, релиз седьмой части гоночного симулятора Gran Turismo состоится 4 марта 2022 года. Игра является эксклюзивом платформы PlayStation и выйдет на консолях PS4 и PS5.

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