Токио, 26 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Студия Polyphony Digital выпустила новую серию «дневника разработчиков» игры Gran Turismo 7, которая получила название Collector («Коллекционер»). Ролик был опубликован 26 октября на YouTube-канале Gran Turismo TV.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

Руководитель проекта Кадзунори Ямаути рассказал в новом видео об автомобилях, на которых можно будет ездить в игре. Отметим, что в Gran Turismo 7 их будет более 400.

Напомним, релиз седьмой части гоночного симулятора Gran Turismo состоится 4 марта 2022 года. Игра является эксклюзивом платформы PlayStation и выйдет на консолях PS4 и PS5.