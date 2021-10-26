Москва, 26 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Состоявшаяся встреча лидеров России и Израиля в Сочи наглядно показала, что Тель-Авив крайне заинтересован в близких контактах с Москвой. Получив российское приглашение, премьер-министр Нафтали Беннет откликнулся на него в кратчайшие сроки, то есть израильские власти признают значительную роль Кремля в дальнейшем будущем всего Ближнего Востока, пишет Институт РУССТРАТ.

Mil.ru Флаги России и Израиля

Ещё недавно израильская геополитическая позиция основывалась на мнении главного союзника — Вашингтона. Формально контакты с США поддерживаются на прежнем уровне, но бывший мировой гегемон продолжает деградировать, а значит, Израиль должен искать другие стратегии собственного дальнейшего существования, уверены в Институте РУССТРАТ. В Тель-Авиве давно поняли, что, строя планы о будущем Ближнего Востока, крайне необходимо учитывать мнение России.

О важности разговоров Беннета с Владимиром Путиным говорит и тот факт, что вместо двух часов встреча растянулась на пять, а израильскому премьеру пришлось менять свои дальнейшие планы. Как позже заявил пресс-секретарь посольства Израиля в РФ, обсуждался чрезвычайно широкий круг вопросов. Лидеры двух стран договорились поддерживать и развивать добрососедские отношения, а значит, можно утверждать о курсе на преемственность во взаимной политике.

Из слов Нафтали Беннета можно понять, что Израиль нацелился на активную политику, в которой важная роль будет отведена силовой составляющей. Утверждение премьера об особых отношениях Тель-Авива и Москвы наталкивает на вывод, что Израилю нужна российская поддержка в противостоянии с неким «третьим врагом», находящимся за пределами ближневосточного региона. Каким именно — сказать сложно, но предположить возможно, пишут аналитики.