София, , 18:49 — REGNUM Пациент больницы, расположенной в болгарском городе Смоляне, упал с балкона девятого этажа и остался жив, сообщает 26 октября газета «Факты».

Самоубийство на Уолл-стрит во время большого краха. 1929

Детали происшествия не разглашаются. Сообщение об инциденте поступило на пульт оперативного дежурного местного управления полиции в 8:50 по местному времени. Прибывший по вызову наряд установил личность пострадавшего. Им оказался 40-летний житель горного села Буйново, находившийся на лечении в Смолянской клинике.

По предварительным данным, мужчина выбрался на террасу и, раздевшись догола, спрыгнул вниз. При падении он зацепился за кроны деревьев, которые и смягчили удар. В результате неудавшийся самоубийца получил множественные переломы рук и ног, а также повреждения внутренних органов.

Сейчас он находится в реанимации, его состояние опасений медикам не внушает.

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