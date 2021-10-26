Токио, 26 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Компания Bandai Namco удалила из игры Tekken 7 модуль «антипиратской» защиты Denuvo. Об этом 26 октября сообщает портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM «Tekken 7»

Издание напомнило, что руководитель команды разработчиков Tekken Кацухиро Харада ещё в апреле 2018 года признал, что работа Denuvo отрицательно сказывается на производительности игры. Автор статьи также отметил, что по неизвестной причине с этой проблемой сталкивались не все геймеры.

Напомним, ранее компания Square Enix удалила Denuvo из ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) NieR Replicant и Crysis Remastered. Журналисты обратили внимание, что в случае NieR Replicant компания поступила странно, поскольку эту игру пираты ещё даже не взломали.