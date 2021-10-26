София, 26 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии выпустило новый пакет государственных ценных бумаг внутреннего рынка со сроком погашения долга 10,5 года.

Болгария

Об этом 26 октября сообщает болгарская газета «Факты».

По официальной информации, облигации общей стоимостью в 500 млн левов (около $300 млн) уже размещены на аукционе. Как отметили в болгарском Минфине, наибольшее количество ценных бумаг уже приобретено банками (84%) и страховыми компаниями (8,1%). На что будут потрачены вырученные средства, не сообщается. По мнению независимых экспертов, часть денег может пойти на финансирование проектов в сфере энергетики и на социальные выплаты.

Напомним, аналогичный аукцион, запланированный на 8 марта 2021 года, был отменен из-за низкого рыночного интереса. С последней выпущенной эмиссией общий государственный долг Болгарии составил 2 млрд. 300 млн. левов при бюджетном лимите в 4,5 млрд. левов.