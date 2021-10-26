Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Несмотря на то, что в браузер Microsoft Edge была добавлена поддержка облачного игрового потокового сервиса GeForce Now, западные владельцы консолей Xbox не могут сыграть с его помощью в ПК-версию Death Stranding. Об этом 26 октября сообщил на своей twitter-странице автор портала The Verge Том Уоррен.

Death Stranding Ru.wikipedia.org

Он отметил, что эту игру по какой-то причине нельзя найти в поиске сервиса. Один из подписчиков сообщил Уоррену, что доступ к Death Stranding через GeForce Now получили лишь российские геймеры. Пока нет точной информации о том, могут ли они запустить игру.

Напомним, Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года на консоли PlayStation 4, примерно через полгода (14 июля 2020-го) релиз игры состоялся на ПК. Благодаря тому, что в Edge появилась поддержка сервиса GeForce Now, владельцы консолей Xbox получили возможность запускать игры, которых нет на платформе.

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