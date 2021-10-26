Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM В Свердловской области QR-коды станут обязательными для посещения торговых центров, фитнес-центров и организаций общепита. Об этом заявил журналистам замгубернатора Павел Креков.

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Также в этот список входят клубы и иные заведения, связанные с обслуживанием населения. Такая мера вводится с 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее допуск в такие организации по QR-кодам был рекомендательным.