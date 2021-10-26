Вашингтон, 26 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Затягивание расследования штурма Капитолия в Вашингтоне может привести к нарушению прав обвиняемых на быстрое судебное разбирательство. Об этом заявляют адвокаты обвиняемых и окружной судья Амит Мета.

(сс) Tyler Merbler Сторонники Трампа у Капитолия

Во время октябрьских слушаний по делу о нападении на Капитолий окружной судья Амит Мета выразил озабоченность долгим рассмотрением видеоматериалов следственными органами и неохотно согласился отложить слушания до апреля.

«Мы должны как можно скорее достичь того момента, когда адвокаты защиты получат разумный доступ к этой информации. Просто неприемлемо больше слышать, что государственные органы продолжают работать над этим … Я понимаю, что это беспрецедентный случай. Беспрецедентный объем информации. Но что не является беспрецедентным, так это то, что у нас есть обвиняемые в серьезных преступлениях… и у них есть права, конституционные и установленные законом, чтобы предстать перед судом, если они этого хотят», — передаёт слова судьи агентство Reuters.

Министерство юстиции собрало так много видеозаписей, относящихся к событию, что для их просмотра понадобится почти девять месяцев просмотра по 24 часа в сутки. Это 16 925 отдельных видеозаписей с камер наблюдения в Капитолии, в общей сложности 4800 часов. Еще 1600 часов видеозаписей были сняты камерами, надетыми на полицейских. По сообщению министерства, есть и вторая база данных, содержащая более 100 000 записей из ФБР и других агентств, которая пока недоступна.

По делу о так называемом «штурме Капитолия», когда 6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа после митинга проникли в здание парламента, привлечены более 650 человек. Предъявленные им обвинения варьируются от незаконного проникновения на территорию до нападения на полицию.