Калуга, 26 октября 2021, 20:19 — REGNUM Калужская область заняла второе место в России по приросту темпа вакцинации от новой коронавирусной инфекции за неделю. Первое место занимает Томская область, на третьем — Оренбургская. Об этом 26 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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В Калужской области удалось нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в четыре раза. Более 24,5 тыс. человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе. В регион поступило 451 тыс. 402 комплекта вакцины против ковида. В области открыты дополнительные пункты вакцинации. Подробная информация об их местонахождении размещена на региональном геопортале.
Губернатор области Владислав Шапша поручил руководителям муниципалитетов лично проверить работу пунктов вакцинации:
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