Приштина, 26 октября 2021, 18:57 — REGNUM Открытие постоянной военной базы США в Косово способствовало бы решению многих вызовов в регионе Западных Балкан. Такое мнение высказал 26 октября бывший начальник «Сил безопасности Косово» Рустем Бериша.

Военная база Бондстил
Военная база Бондстил
Task Force Falcon Public Affairs Office

«Возможность открытия постоянной военной базы в Косово я считаю разумным шагом, так как он сможет повлиять на усиление внутренней стабильности в Косово и в регионе в целом. Это повлияет и на улучшение отношений Косово с США», — заявил Бериша в интервью «Радио свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

По словам Бериши, разница между ныне действующим военным объектом «Бондстил» и постоянной военной базой в том, что «постоянная база — это четкий знак для тех, у кого есть территориальные претензии».

«Постоянная американская военная база в Косово уничтожила бы территориальные амбиции некоторых стран по отношению к Косово и открыла бы путь к достижению всеобъемлющего соглашения между Косово и Сербией», — сказал Бериша.

Напомним, что с 1999 года в Косово действует американский военный лагерь «Бондстил». Он расположен неподалеку от города Урошевац. Это единственный военный лагерь США в Юго-Восточной Европе. В нём постоянно находится около 700 американских военных.