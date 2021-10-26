Приштина, Сербия, 26 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Открытие постоянной военной базы США в Косово способствовало бы решению многих вызовов в регионе Западных Балкан. Такое мнение высказал 26 октября бывший начальник «Сил безопасности Косово» Рустем Бериша.

Task Force Falcon Public Affairs Office Военная база Бондстил

«Возможность открытия постоянной военной базы в Косово я считаю разумным шагом, так как он сможет повлиять на усиление внутренней стабильности в Косово и в регионе в целом. Это повлияет и на улучшение отношений Косово с США», — заявил Бериша в интервью «Радио свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

По словам Бериши, разница между ныне действующим военным объектом «Бондстил» и постоянной военной базой в том, что «постоянная база — это четкий знак для тех, у кого есть территориальные претензии».

«Постоянная американская военная база в Косово уничтожила бы территориальные амбиции некоторых стран по отношению к Косово и открыла бы путь к достижению всеобъемлющего соглашения между Косово и Сербией», — сказал Бериша.

Напомним, что с 1999 года в Косово действует американский военный лагерь «Бондстил». Он расположен неподалеку от города Урошевац. Это единственный военный лагерь США в Юго-Восточной Европе. В нём постоянно находятся около 700 американских военных.