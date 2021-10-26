Минск, , 18:22 — REGNUM Посещая 26 октября Гродненскую область (Западная Белоруссия), Александр Лукашенко выступил в Лидской центральной районной больнице и «заострил внимание на вопросах исполнительской дисциплины, работы с кадрами». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы застыли, мы успокоились. А весной сколько будет работы! Мы же не успеем! — возмутился руководитель постсоветской республики. — Поэтому подъем зяби, уборка кукурузы на зерно! Немедленно. С утра до ночи. Не надо ждать, что кукуруза высохнет, — попадем под снег».

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«Это нетерпимо! Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята», — предупредил бывший председатель совхоза, бессменно занимающий президентское кресло с 1994 года.

Напомним, в Белоруссии нет губернаторов — есть назначаемые президентом председатели облисполкомов. Тем не менее, белорусский официоз активно использует термины «губернатор». «сенатор», «мэр» применительно не к избираемым народом, а назначаемым Лукашенко чиновникам.

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Лукашенко подверг критике состояние дел в сельском хозяйстве республики. В частности, говоря о Гродненской области, он указал на угрозу потери используемых ныне плодородных сельхозземель и указал на стратегическую задачу — мелиорацию.

«Это надо спасти», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.