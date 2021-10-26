Москва, , 18:15 — REGNUM Государственные программы стимулируют строительство малых электро‑ и теплостанций в отдаленных районах Севера, где инвестиции возможно никогда не окупятся. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минэнерго РФ в ответ на запрос о проблемах обеспечения теплом и электричеством окраин страны.

Минэнерго РФ Пресс-служба главы Республики Адыгея

В министерстве отметили, что для подобных проектов имеется ряд инструментов поддержки, в том числе возможность получить долгосрочный тариф, позволяющий окупить инвестиции, в случае, если объект электроэнергетики отобран в результате конкурса, проводимого ежегодно администрацией соответствующего субъекта Российской Федерации.

Также приняты изменения в нормативные акты, позволяющие оставить в распоряжении инвестора экономию топливных затрат, что стимулирует реализацию энергосервисных контрактов в сфере энергетики на удаленных территориях Дальнего Востока и Арктики.

По словам специалистов, такую программу в отношении большого числа объектов дизельной генерации мощностью свыше 300 МВт планирует к реализации в сотрудничестве с российскими производителями энергооборудования ПАО «РусГидро», как один из основных собственников этих объектов.