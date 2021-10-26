Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Дети до 18 лет и жители стран, в которых не хватает вакцин, будут освобождены от требования обязательной вакцинацию для посещения США, сообщает 26 октября Associated Press со ссылкой на Белы дом.

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Ранее Белый дом объявил, что начиная с 8 ноября, совершеннолетние иностранцы, не иммигрирующие в США, должны быть полностью вакцинированы от коронавируса. Все путешественники должны также пройти тест на COVID-19 перед посадкой на самолет.

Белый дом отказался от старой политики ограничений, запрещающих перелеты из нескольких десятков стран и сосредоточился на классификации людей по степени риска, который они представляют для окружающих. Согласно политике, привитые должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 в течение трех дней после рейса, а непривитые в течение одного дня.

Дети до 18 лет не обязаны проходить полную вакцинацию, поскольку во многих странах нет детской вакцины. Однако тем, кому больше двух лет, все равно придется сдать тест на COVID-19.От вакцинации также освобождены люди, участвовавшие в клинических испытаниях COVID-19, страдающие от аллергии на вакцины или проживающие в стране, где вакцинация малодоступна.