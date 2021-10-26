Бишкек, , 18:14 — REGNUM В настоящее время в Киргизии насчитывается 104 тысячи официальных безработных, что на 3,4% или на 3 420 человек больше, чем год назад. Такие данные приводит Министерство труда, соцобеспечения и миграции сегодня, 26 октября.

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При этом наибольшее число и наиболее высокий процент безработных зафиксированы в Джалал-Абадской области, где не имеют постоянного места работы 22 195 человек или около 1,8% населения региона.

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А самый низкий показатель безработицы зарегистрирован в Нарынской области — 2 877 человек или 0.9% от общей численности населения.

Также в ведомстве отмечают, что женщины составляют 46% от общего количества безработных, а мужчины — 54%.

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