Ярославль, 26 октября, 2021, 18:11 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области начался пожар в производственном помещении подачи зерна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС по Ярославской области.

Hans Огонь

«Сообщение о возгорании поступило в 16.32. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Загорание произошло на транспортировочной ленте, и дальше распространилась по коридорам. Сейчас распространение огня остановлено. Погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Тушением пожара занимаются 42 человека и 16 единиц техники, в том числе и пожарный катер, который используется как насос. Пожару присвоен повышенный номер сложности.