Майкоп, 26 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Вопросы взаимодействия органов власти Республики Адыгея с Кубанским казачьим войском, которое объединяет казаков Адыгеи и Краснодарского края, обсудил глава региона Мурат Кумпилов с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края Александром Власовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея. Александр Власов в мае 2021 года указом президента РФ Владимира Путина был утвержден атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи обсудил вопросы взаимодействия с Кубанским казачьим войском

Мурат Кумпилов отметил, что между руководством Адыгеи, Краснодарского края и Кубанского казачьего войска сложились конструктивные отношения в вопросах сохранения межнационального согласия в регионе. В Республике активно ведет деятельность Майкопский казачий отдел, казаки принимают участие во всех значимых республиканских мероприятиях, входят в состав Общественного совета, других консультативных органов. Также в регионе утвержден День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. В этом году проходил уже XXX юбилейный Межрегиональный фестиваль казачьей культуры, его посвятили памяти заслуженного работника культуры России, Республики Адыгея и Украины Натальи Уваровой, внесшей большой вклад в развитие казачьей культуры в регионе. Майкопский казачий отдел активно взаимодействует и с общественным движением «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» РА, а также с другими национально-культурными организациями республики. Глава Адыгеи подчеркнул, что добрососедские отношения между адыгами и казаками, межнациональное согласие являются залогом дальнейшего продуктивного развития соседних регионов.

«Мы с уважением относимся к развитию культуры и традиций всех народов, проживающих на территории Адыгеи. Межнациональное и межконфессиональное согласие является прочной платформой для дальнейшего развития региона. На это нас нацеливает и президент страны Владимир Владимирович Путин. Поэтому мы продолжим поднимать уровень взаимодействия с казачьем обществом, другими национально-культурными организациями. Объединение всех здоровых сил общества, консолидация людей вне зависимости от национальности — основа для созидательных процессов», — отметил Мурат Кумпилов.

Александр Власов поблагодарил главу Адыгеи за поддержку в регионе казачества в реализации им своих воспитательных, образовательных, культурных, социальных и иных общественно-полезных функций.

«Майкопский казачий отдел хорошо развивается. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Будем перенимать и ваш опыт укрепления межнационального согласия, поддерживать общественные инициативы. Большое значение имеет и такой крупный проект, как фестиваль казачьей культуры, статус которого предлагается повысить до международного», — сказал Александр Власов.

Отдельно речь шла о задачах и дальнейших планах казачьего войска для выполнения государственных задач. Это касается военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки к военной службе подростков, природоохранной деятельности, развития традиционных ремесел.

Майкопский казачий отдел состоит из районных казачьих обществ, расположенных в районах Республики Адыгея, а также Белореченского, Апшеронского, Мостовского районов Краснодарского края.