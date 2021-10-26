Салехард, , 17:57 — REGNUM На Ямале паромная переправа Салехард — Лабытнанги закроется к 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Паром Салехард — Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

После прекращения паромного сообщения перевозить пассажиров будут вертолеты и судна на воздушной подушке.

Первый утренний вертолётный рейс выполняется без учёта загрузки. Далее — по наполнению, при загрузке не менее 50% на круговой рейс. Стоимость проезда составляет 1170 рублей для взрослого пассажира, 585 рублей — для детей, багаж до 20 кг — бесплатно, сверх нормы — 11,70 рублей за один кг.

После установления необходимой толщины льда на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун — 23». Стоимость проезда для пассажира «подушки» составит 140 рублей для взрослого пассажира, 70 рублей — для детей, багаж — 14 рублей за 10 кг.

Когда толщина льда будет соответствовать необходимым условиям, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы.