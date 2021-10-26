Киев, 26 октября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Украина может принять ответные меры, если Россия «перекроет поставки газа», заявил 26 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

По его словам, это разрушит репутацию России как поставщика энергоносителей в Европу.

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку 50% на услуги транзита газа в Европу сверх установленных договором ежедневных 40 млрд куб. метров.

Ранее, 16 октября, председатель правления украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что суточные объемы прокачки газа через Украину сократились вдвое, до 80 млн куб. метров, хотя в начале 2021 года этот объем был равен 180 млн куб. метров.

Напомним, с 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию в обход украинской газотранспортной системы.