Вашингтон, , 20:02 — REGNUM США инвестируют $100 млн в проект, направленный на укрепление отношений Штатов со странами Юго-Восточной Азии, сообщает 26 октября Associated Press.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Президент США Джо Байден объявил о новых расходах во время виртуального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Впервые за четыре года Вашингтон провел встречу на высшем уровне с блоком, который является ключевым в стратегии США по противостоянию Китаю.

Байден стремится укрепить присутствие США в Тихоокеанском регионе на фоне роста экономики Китая, который является противником Штатов в сфере национальной безопасности и экономики.

Деньги пойдут на здравоохранение, инициативу по борьбе с изменением климата, восстановление экономики после пандемии коронавируса и образовательные программы.

Ранее заместитель государственного секретаря США Венди Шерман пригласила молодежь из стран Юго-Восточной Азии принять меры по борьбе с изменением климата.