Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:53 — REGNUM АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) продолжает строительство третьей очереди цеха электролиза меди, которая будет работать по безосновной технологии.

Строительство третьей очереди цеха электролиза меди.

Фото: Пресс-служба УГМК

По словам директора по строительству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» Вадима Миронова, за полтора года выполнен большой объем работ. Возведен каркас здания с колоннами, подкрановыми балками и фермами перекрытия. Полностью закрыт тепловой контур, выполнено остекление.

В настоящее время в здание подано отопление, генподрядчик «Уралметаллургмонтаж 2» ведет монтаж фундаментов под технологические машины подготовки анодов и промывки анодного скрапа. На объекте ведётся нанесение на металлоконструкции огнезащитного состава, устройство вентиляционных каналов в транспортном пролёте, покраска бетонных поверхностей.

Кроме этого, строители прокладывают сеть оборотной воды, которая будет охлаждать оборудование.

«Все работы по антикоррозионной защите выполняются после 20.00, когда заканчивается дневная смена. Это трудоемкий процесс. Сначала проводится очистка поверхностей, затем обдувка, наносится слой грунтовки, затем огнезащитный слой и после этого финишное лакокрасочное покрытие — так требуют новые правила пожарной безопасности», — отметил руководитель проекта управления капитального строительства АО «Уралэлектромедь» Владимир Корякин.

Отметим, что третья очередь будет работать также по безосновной технологии с использованием катодов из нержавеющей стали. На новом объекте разместится одна циркуляционная система, состоящая из 224 электролизных ванн с сопутствующим технологическим оборудованием (баки, насосы, теплообменники). Проектом также предусматривается установка двух автоматизированных линий — машины подготовки анодов и машины промывки анодного скрапа.

Напомним, что в феврале 2012 года АО «Уралэлектромедь» ввело в эксплуатацию первую очередь современного цеха с проектной производительностью 160 тыс. тонн катодной меди в год. В мае 2018 года была запущена вторая очередь с аналогичной мощностью. Новый производственный объект позволит предприятию выпускать в общей сложности более 400 тыс. тонн медных катодов в год.