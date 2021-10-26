Калуга, 26 октября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Порядка 300 тысяч договоров страхования оформили жители Калужской области за шесть месяцев 2021 года. Об этом 26 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Cbr.ru Страхование жизни и здоровья

Больше всего оформлено договоров, связанных со страхованием жизни и здоровья граждан. В первом полугодии на данное страхование пришлась одна треть всех страховых сборов в Калужской области. На эти услуги калужане потратили около одного миллиарда рублей, или на 17% больше, чем 2020 году.

Объём потраченных на различные виды страхования средств вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,8 млрд рублей. На рост объемов страхования повлияла и пандемия: люди стали больше заботиться о своем здоровье, приобретая соответствующие страховые полисы. Почти в 1,5 раза вырос объем страховых премий в сегменте добровольного медицинского страхования — до 150 млн рублей. С января по июнь 2021 года жители региона получили более 1,4 млрд выплат при наступлении страховых случаев. Рост составил 30% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Самый заметный рост произошел в сегменте страхования жизни (в 2,4 раза). В 1,5 раза увеличился объем выплат по полисам от несчастного случая и болезней. Выплаты в сегменте страхования имущества увеличились на 11%. Увеличились также выплаты бизнесу — более чем в два раза по страхованию финансовых рисков.

«Как и в целом по стране, на динамику страхового рынка в регионе повлиял высокий спрос на кредиты, который в большинстве своем сопровождается оформлением договоров страхования. При подписании кредитного договора заемщику важно выяснить, отличается ли процентная ставка по кредиту со страховкой и без неё. Если отсутствие страховки влияет на процентную ставку, необходимо посчитать, что будет дешевле: купить полис или заплатить повышенный процент по кредиту. Важно также помнить, что клиент может выбрать страховую компанию самостоятельно, а если полис не подошёл — имеет право отказаться от него в первые две недели, в так называемый «период охлаждения», — отметила Лариса Захарова.