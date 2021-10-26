Прага, 26 октября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Церемония вручения государственных наград, традиционно проходящая в Чехии 28 октября, из-за болезни президентаМилоша Земана переносится на 1 января 2022 года. Об этом сообщает«Радио Прага» со ссылкой на канцелярию президента.

Милош Земан

Вручение государственных наград в Чехии традиционно проходит 28 октября, в День образования независимой Чехословакии. В этот день в 1918 году была провозглашена Чехословацкая Республика. Награды вручает лично глава государства.

В 2021 году, в связи с болезнью президента Чехии Милоша Земана, который с 10 октября находится в больнице, провести церемонию не представляется возможным. По сообщению канцелярии президента, Милош Земан намерен лично вручить награды 1 января. При этом нет никаких официальных сведений о состоянии здоровья президента и диагнозе.

Как стало известно, орден «Белого Льва» будет вручён первому чехословацкому космонавту Владимиру Ремеку, который в 1978 году совершил космический полёт на советском корабле «Союз-28».

Также наград будут удостоены актриса театра и кино Иржина Богдалова, посол Чехии в Афганистане Иржи Балоун, принимавший участие в эвакуации из захваченного талибами (организация «Талибан» запрещена в РФ) Кабула, и основатель фабрики по производству тортов «Марленка» Геворг Аветисян.

Посмертно будет награждён погибший в марте 2021 года богатейший человек Чехии, предприниматель Петр Келлнер.