Данилов, Ярославская область, , 17:44 — REGNUM В Даниловский районный суд на рассмотрение поступило дело Владимира Завражного, бывшего начальника отдела областного УМВД, устроившего осенью 2020 года ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Молоток судьи Pixabay.com

15 октября 2020 года полицейский «Форд Фокус» под управление Владимира Завражного слетел с трассы и вылетел в кювет, перевернувшись. В салоне была 42-летняя пассажирка, которая получила травмы, а позднее скончалось в больнице. Экспертиза показала, что полковник был пьян.

19 ноября спустя месяц Владимира Завражного уволили из УМВД. На работу он попытался вернуться через суд, заявляя, что выпил уже после аварии, однако ему отказали.

Спустя год материалы дела поступили в Даниловский районный суд. Первое заседание назначено на 8 ноября 2021 года. Также заседание состоится в Заволжском районном суде 2 декабря — это отдельный гражданский иск, который подал в отношении полковника «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Ярославской области».

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