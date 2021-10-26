Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга по поручению губернатора Александра Беглова объявил открытый архитектурный конкурс на эскизный проект памятника поэту Николаю Степановичу Гумилеву.

Кронштадт © ИА REGNUM

«К участию приглашаются архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники — отдельные мастера или мастерские, творческие коллективы из России», — сообщили 26 октября в Смольном.

Конкурс пройдет в один этап и завершится выставкой эскизных проектов с 23 по 30 ноября 2021 года. Принять участие можно, подав заявку с 26 октября по 19 ноября 2021 года в бумажном либо электронном виде. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится 29 ноября 2021 года. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Памятник планируется соорудить за счет бюджета Санкт-Петербурга в Кронштадте, по адресу: бульвар без названия на улице Комсомола, от улицы Восстания до Советской улицы.

Николай Гумилев (1886−1921) родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года в семье военного врача. 26 августа 2021 года исполнилось 100 лет со дня расстрела Гумилева, обвиненного большевиками в контрреволюционной деятельности.

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