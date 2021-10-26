Тбилиси, 26 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Генеральный директор грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по совместительству защитник Михаила Саакашвили Ника Гварамия 26 октября заявил, что бывшего президента могут убить в тбилисской тюрьме.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

По информации Гварамия, власти после перевода Саакашвили в больницу тюрьмы № 18, расположенную в тбилисском районе Глдани, могут пойти на то, чтобы имитировать так называемый тюремный бунт. Во время этого «бунта» Саакашвили должен быть убит, заявил Гварамия. Гварамия утверждает, что в тюремную больницу уже переведены несколько «спецзаключённых», которые и должны осуществить ликвидацию Саакашвили.

Напомним, что 1 октября бывший президент Михаил Саакашвили был арестован после нелегального проникновения на территорию Грузии.