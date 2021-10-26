София, , 17:35 — REGNUM За последние сутки на болгарской автотрассе международного значения «Тракия» правоохранители задержали два транспортных средства, перевозивших нелегальных мигрантов, сообщает 26 октября болгарская газета «Труд».

Мигранты Bundeskanzlerin.de

Согласно официальной информации, утром 26 октября в районе тоннеля «Траянови Врата» полицейский патруль остановил легковой автомобиль, в салоне которого находились четверо выходцев из Сирии. Водитель машины, гражданин Болгарии, не смог объяснить, как нелегалы попали в его автомобиль.

Вечером 25 октября на этом же участке трассы «Тракия» стражи порядка задержали микроавтобус с 13 выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. У пассажиров при себе не было паспортов и других удостоверений личности.

По обоим делам возбуждено уголовное производство. Если вина водителей в незаконной переправке нелегалов будет доказана, им грозят длительные сроки тюремного заключения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше задержали подозреваемых в пособничестве нелегалам