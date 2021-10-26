София, 26 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. За последние сутки на болгарской автотрассе международного значения «Тракия» правоохранители задержали два транспортных средства, перевозивших нелегальных мигрантов, сообщает 26 октября болгарская газета «Труд».

Bundeskanzlerin.de Мигранты

Согласно официальной информации, утром 26 октября в районе тоннеля «Траянови Врата» полицейский патруль остановил легковой автомобиль, в салоне которого находились четверо выходцев из Сирии. Водитель машины, гражданин Болгарии, не смог объяснить, как нелегалы попали в его автомобиль.

Вечером 25 октября на этом же участке трассы «Тракия» стражи порядка задержали микроавтобус с 13 выходцами из стран Ближнего Востока и Северной Африки. У пассажиров при себе не было паспортов и других удостоверений личности.

По обоим делам возбуждено уголовное производство. Если вина водителей в незаконной переправке нелегалов будет доказана, им грозят длительные сроки тюремного заключения.