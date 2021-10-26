Бишкек, , 17:31 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров ввёл министерство цифрового развития в состав кабинета министров республики. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 26 октября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В президентской администрации отмечают, что сделано это «в целях разработки и реализации государственной политики в сфере цифровизации и электронного управления».

Также президент назначил Дастана Догоева исполняющим обязанности министра цифрового развития и внёс его кандидатуру на согласование в парламент Киргизии для полноценного назначения на должность главы этого ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что Дастан Догоев занимал пост председателя госкомитета информационных технологий и связи Киргизии с 30 мая 2019 года по 16 июня 2020 года. Ранее он возглавлял государственную регистрационную службы — в период с 22 июня 2017 года по 14 февраля 2018 года.