Салехард, , 17:31 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 137 новых случая заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 26 октября оперштаб ЯНАО.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 132 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 26 октября 53 491 заражение коронавирусом. Выздоровели 50 466 человек, 741 пациент с COVID-19 скончался (на три человека больше, чем днём ранее).