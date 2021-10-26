Сорочинск, Оренбургская область, 26 октября 2021, 17:30 — REGNUM В Оренбургской области на территории Сорочинского городского округа погибли женщина и шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
На трассе Оренбург — Самара столкнулись «ВАЗ-2115» и «КамАз». Предварительно установлено, что водитель первого не уступил дорогу грузовику. В результате погибли женщина и девочка, а 20-летнюю девушку госпитализировали.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.