Сорочинск, Оренбургская область, 26 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Сорочинского городского округа погибли женщина и шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Оренбургской области На месте ДТП в Оренбуржье

На трассе Оренбург — Самара столкнулись «ВАЗ-2115» и «КамАз». Предварительно установлено, что водитель первого не уступил дорогу грузовику. В результате погибли женщина и девочка, а 20-летнюю девушку госпитализировали.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.