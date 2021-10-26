Йошкар-Ола, 26 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Заместитель министра образования и науки Марий Эл Нонна Антоничева освобождена от занимаемой должности. Соответствующее постановление правительства региона подписал глава республики Александр Евстифеев.

Отставка

В документе говорится, что Антоничева уволена с гражданской службы по собственной инициативе с 26 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свой пост покинула министр образования и науки республики Наталья Адамова. В статусе исполняющего обязанности ведомство возглавил Александр Иванов с 26 октября.

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