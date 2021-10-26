София, 26 октября 2021, 17:27 — REGNUM Министерство транспорта Болгарии приступит к масштабной проверке основных водных путей в болгарской акватории Черного моря на предмет безопасности и соответствия региональным экологическим нормам. Об этом 26 октября заявил глава ведомства Христов Алексиев, сообщает Болгарское телевидение.

Выжившие после кораблекрушения на каменистой тропе. Иван Айвазовский. 1868
Выжившие после кораблекрушения на каменистой тропе. Иван Айвазовский. 1868

По его словам, проверка связана с аварией турецкого сухогруза VERA SU, севшего на мель у Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) 20 сентября.

«Это происшествие наглядно продемонстрировало необходимость разработки новых маршрутов и плана соответствующих спасательных операций в регионе», — отметил он. Как подчеркнул Алексиев, к созданию новой лоции болгарская сторона намерена привлечь соседнюю Румынию.

Ранее независимые эксперты неоднократно указывали на «опасную близость к берегу» действующих маршрутов в Черном море. Только за последние три года в регионе произошло пять инцидентов с торговыми и пассажирскими судами.

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