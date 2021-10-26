София, , 17:27 — REGNUM Министерство транспорта Болгарии приступит к масштабной проверке основных водных путей в болгарской акватории Черного моря на предмет безопасности и соответствия региональным экологическим нормам. Об этом 26 октября заявил глава ведомства Христов Алексиев, сообщает Болгарское телевидение.

Выжившие после кораблекрушения на каменистой тропе. Иван Айвазовский. 1868

По его словам, проверка связана с аварией турецкого сухогруза VERA SU, севшего на мель у Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) 20 сентября.

«Это происшествие наглядно продемонстрировало необходимость разработки новых маршрутов и плана соответствующих спасательных операций в регионе», — отметил он. Как подчеркнул Алексиев, к созданию новой лоции болгарская сторона намерена привлечь соседнюю Румынию.

Ранее независимые эксперты неоднократно указывали на «опасную близость к берегу» действующих маршрутов в Черном море. Только за последние три года в регионе произошло пять инцидентов с торговыми и пассажирскими судами.

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