Бишкек, , 17:23 — REGNUM Налоговая служба Киргизии и госкомитет доходов Казахстана подписали порядок проведения пилотного проекта по мониторингу товаров и автотранспорта, следующих транзитом через казахскую территорию в Россию и в обратном направлении. Об этом заявил замминистра экономики и коммерции Киргизии Эльдар Алишеров на встрече с бизнесменами и грузоперевозчиками.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, новые правила транзитных перевозок грузов через Казахстан предусматривают применение электронных навигационных пломб для того, чтобы казахские таможенники не досматривали грузовики из Киргизии, везущие грузы в Россию из Киргизии и из России в Киргизию.

«При этом киргизстанским экспортерам необходимо в обязательном порядке иметь электронные счета-фактуры по экспортным операциям. В случае их отсутствия при пересечении киргизско-казахской границы, с учетом имеющихся рисков, казахстанская сторона будет возвращать грузовики обратно на территорию Киргизии», — пояснил чиновник.

Также заместитель министра отметил, что дополнительный контроль грузовых машин, следующих из Киргизии в Казахстан, по ранее допустившим нарушениям, будет осуществляться по их прибытию в пункт назначения.

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