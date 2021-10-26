Бишкек, 26 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Налоговая служба Киргизии и госкомитет доходов Казахстана подписали порядок проведения пилотного проекта по мониторингу товаров и автотранспорта, следующих транзитом через казахскую территорию в Россию и в обратном направлении. Об этом заявил замминистра экономики и коммерции Киргизии Эльдар Алишеров на встрече с бизнесменами и грузоперевозчиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

По его словам, новые правила транзитных перевозок грузов через Казахстан предусматривают применение электронных навигационных пломб для того, чтобы казахские таможенники не досматривали грузовики из Киргизии, везущие грузы в Россию из Киргизии и из России в Киргизию.

«При этом киргизстанским экспортерам необходимо в обязательном порядке иметь электронные счета-фактуры по экспортным операциям. В случае их отсутствия при пересечении киргизско-казахской границы, с учетом имеющихся рисков, казахстанская сторона будет возвращать грузовики обратно на территорию Киргизии», — пояснил чиновник.

Также заместитель министра отметил, что дополнительный контроль грузовых машин, следующих из Киргизии в Казахстан, по ранее допустившим нарушениям, будет осуществляться по их прибытию в пункт назначения.

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