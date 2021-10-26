Пудож, , 19:03 — REGNUM Работник сферы образования обратился в Пудожский районный суд Республики Карелия, чтобы восстановиться на работе, от которой он был отстранён из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе суда.

Вакцина Yarregion.ru

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Истец в заявлении указал, что приказ о его отстранении считает незаконным, нарушающим его конституционные права.

«Назначено судебное заседание», — говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, заявитель был отстранен от работы без сохранения заработной платы.

Ранее Верховный суд Карелии признал действующими требования постановления главного государственного санитарного врача по Республике Карелия, согласно которым обязательную вакцинацию должны пройти продавцы непродовольственных товаров.

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