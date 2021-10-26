Москва, , 17:22 — REGNUM В России на сегодняшний день работает более 15 тысяч пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас работает сегодня более 15 тысяч пунктов вакцинации. Регионы, в том числе Санкт-Петербург, наращивают, высокое количество обращений — тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавил, что до регионов доведено достаточное количество объёмов вакцины для покрытия текущей потребности.

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