Москва, 26 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день работает более 15 тысяч пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"У нас работает сегодня более 15 тысяч пунктов вакцинации. Регионы, в том числе Санкт-Петербург, наращивают, высокое количество обращений — тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава добавил, что до регионов доведено достаточное количество объёмов вакцины для покрытия текущей потребности.

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