Курган, , 17:20 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 26 октября региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 194 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 26 октября 2021 года выявлено 37 910 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 26 октября вылечились 32 858 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).