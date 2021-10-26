Волгоград, , 17:24 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения побоев 58-летней женщине возбуждено дознавателями отдела полиции Советского района Волгограда. В посёлке Верхняя Ельшанка один из жителей цыганской общины признал, что бросил в волгоградку «куском земли», сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Уголовное дело Belive.ru

Поводом для конфликта послужил костёр, разведенный внуками 59-летнего мужчины на приусадебном участке. Подозреваемый признал, что после того, как женщина сделала замечание детям, у него состоялся с ней разговор на повышенных тонах. «Диалог» перерос во взаимные оскорбления и метания кусков земли и глины через забор, в результате чего одним из кусков он «случайно попал в голову женщине». Мужчина сознался в содеянном и раскаивается.

Возбуждено уголовное дело. Бытовой конфликт квалифицирован полицейскими по статье «Побои».

Как сообщало ИА REGNUM, ход проведения процессуальной проверки был поставлен на контроль руководством регионального УМВД.

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